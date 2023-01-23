『オールインワン サロペット ジャンプスーツ 新品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 20時 35分に出品され04月01日 20時 35分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BORDERS at BALCONY

オールインワン サロペット ジャンプスーツ

ショート丈

ブラック

後ろファスナー

後ろウエストにゴムが入っている事で、綺麗にお召しいただけます 画像4

両サイドポケット

サイズ36

とても可愛いお品です



お気軽にコメント下さいませ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ボーダーズアットバルコニー

カテゴリ ファッション

レディース

サロペット・オーバーオール・オールインワン タグ オールインワン サロペット ジャンプスーツ 新品