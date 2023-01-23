『最新作 ノースフェイス Lサイズ リモフリース RIMO【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 12分に出品され03月11日 15時 12分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名:RIMO FLEECE JACKET

（リモ フリース ジャケット）





THE NORTH FACE WHITELABEL

(ザ・ノースフェイス ホワイトレーベル)



型式 NJ4FP50J



日本未発売、大人気のフリースジャケットです！シーズン中には品薄になり値段が高騰しZOZOTOWNでは40000円以上で販売されている商品になります！！タグ外してます。





羽織るだけでスタイリッシュなコーデが完成！THE NORTH FACE ボアジャケット。

フロント、バック、袖にブランドロゴをあしらったベーシックなディテールで、幅広いスタイリングにマッチ。



カラー：ブラック

素材：ポリエステル

サイズ：サイズL



S90 着丈65 肩幅49 胸囲105 袖丈57

M95 着丈68 肩幅51 胸囲110 袖丈62

L100 着丈70 肩幅53 胸囲115 袖丈63

XL105 着丈72 肩幅55 胸囲120 袖丈

64.5



■ 防寒性の高いボア



ベージックフリースジャケットで、ボアフリース感がよりムートン感のあるびっしり熊毛の形に変更されて発売されました。





■ セミルーズフィット

程良くルーズなシルエットで、無地のTシャツに羽織るだけで、スタイリッシュなコーデが完成します。





■ ユニセックスアイテム

ペアやカップルコーデのお揃いにも最適で、

クリスマスプレゼントにもオススメです！





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PLAY GREEN FLEECE HOODIE プレイグリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

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