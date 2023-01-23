『Warm Audio WA-47 真空管コンデンサーマイク 昇圧トランス付き 2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 15時 26分に出品され04月02日 15時 26分に終了予定です。即決価格は42,900円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
YAMAHA EMX5016CF 難あり パワードミキサー
¥ 21372
audio-technica カーディオイドコンデンサーUSBマイクロホン A…
¥ 9360
Hyperx Quadcast s
¥ 10075
AT4040 オーディオテクニカマイク
¥ 10500
ROLAND MOBILE CUBE（純正ACアダプター付）
¥ 9425
YAMAHA ヤマハ HS4 パワードスタジオモニタースピーカー 1ペア
¥ 13250
Logicool G Blue Yeti
¥ 9360
RØDE コンデンサーマイク NT-1A
¥ 7020
SHURE UR1-H4HK 1本SHURE PGA31-TQG 1本 NO.2
¥ 19500
TASCAM SERIES 8p Dyna
¥ 16185
G1X FOUR
¥ 7176
KOMPLETE AUDIO 6 MK2 オーディオインターフェース
¥ 12500
DPA 4099 ベースセット
¥ 20592
sE V7 ダイナミックマイク
¥ 8892
NTS NU TUBESCREAMER
¥ 24900
Hollyland-Lark M1-ワイヤレスマイク
¥ 9533
ロジクール Logicool G Blue Yeti ゲーミングマイク
¥ 8580
SHURE sm7db
¥ 18525
落札価格42900円
363 入札履歴
終了
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