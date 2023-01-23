『Warm Audio WA-47 真空管コンデンサーマイク 昇圧トランス付き 2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 15時 26分に出品され04月02日 15時 26分に終了予定です。即決価格は42,900円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ＊WA-47、同時出品中の2セットまとめ買いで合計価格から15,000円割引きします！プロフィールページからまとめ買い依頼してください。



伝説的ヴィンテージマイク「ノイマン U47」を忠実に再現したモデルです。



真空管マイクならではの柔らかくシルキーな音質は素晴らしいの一言ですが、ただ優しいだけではなく、実は非常に解像度の高いHi-Fiな音に驚かされます。



昇圧トランス SU500EEが付属します。

電源部は115Vに設定されており、一般の100Vでも音は出ます。しかし昇圧トランスで電圧を最適化することで、マイクのポテンシャルを最大に引き出すことができます。クリアな抜けの良い音を得るために、ぜひ昇圧トランスの併用をおすすめします！



おまけでXLRマイクケーブル（7m）をおつけします。



同じマイクWA-47を2セット出品しています。ボーカルやアコースティック楽器をステレオで録音したい方はぜひ合わせてご検討ください！



＊



Legendary Sound, Premium Build



WA-47は、プロのレコーディングのための本格的なツールです。ヴィンテージ47スタイル・マイクの本格的なサウンドを日常のアーティストに提供するために、一切の手抜きはありません。



WA-47は、ゴールド・スパッタリングされた大型のデュアル・ダイアフラム、デュアル・バックプレートK47スタイル・カプセルを搭載しています。WA-47のカプセルは、周波数カーブの全域で優れたディテールを捉え、プロフェッショナルなスタジオサウンドを提供します。



さらに、WA-47は、5751真空管を搭載しており、暖かみのあるアナログサウンドを実現しています。さらに、TAB-Funkenwerk（AMI）USA製のカスタムワウンド出力トランスが回路を構成しています。この出力トランスは、カプセルが捉えた信じられないほどのディテールを持つ広い信号をプッシュし、本物のアナログサウンドを提供します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし