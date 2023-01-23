『ジャンク品 業務用ポリッシャー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 37分に出品され03月27日 18時 37分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|全体的に状態が悪い
HITACHI日立 ヘッドのみ D-AP47 掃除機CV-PE300
¥ 7410
ダイソン掃除機V10
¥ 7800
新品☆iRobot Roomba j7＋ ロボット掃除機 本体 j755860
¥ 31416
即日発送 動作保証品 V6 dysonダイソン コードレス 掃除機 中古 格安
¥ 10465
［美品］アイリスオーヤマ リンサークリーナー RNS-P10
¥ 7176
dyson cyclone v10 fluffy sv12
¥ 9425
Panasonic スティック掃除機 MC-SB10J
¥ 7800
【未使用品】iRobot ブラーバジェット m6 アイロボット 床ふきロボット
¥ 14520
【新品・正規品】ダイソン コードレス掃除機 「 Dyson WashG1 」
¥ 31083
【新古品】dyson ダイソン DC63 掃除機 コンプリート（M-4978）
¥ 12870
未開封 SHARP RACTIVE Air EC-HR8-W コードレス掃除機
¥ 14000
ロボロック(Roborock) S5 Max 白(新品・未開封)
¥ 12490
美品 超小型・90日間自動ゴミ収集 SwitchBot ロボット掃除機 K10+
¥ 18651
ルンバ s9+ ロボット掃除機 アイロボット
¥ 18360
ハイコーキ 日立 高圧洗浄機 FAW105
¥ 7020
○ダイソン SV19 Dyson オムニグライド コードレス掃除機 純正スタンド
¥ 11000
スタンド付 ダイソン SV18 スティッククリーナー 掃除機 コードレス 充電式
¥ 13790
【新品未使用】 iRobot ルンバ 643
¥ 10490
落札価格12740円
156 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！