『ジャンク品 業務用ポリッシャー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 37分に出品され03月27日 18時 37分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高さ約126cm

横幅(ハブ径)約40

奥行き約47



業務用ポリッシャーです。

普通に使用されていたものです。



通電確認しましたが動きませんでしたのでジャンク扱いです。

コンセントコード所々にテープ補修跡あります。

当方専門知識がないため、直せる方や部品取りなどにいかがでしょうか？



何インチというか分かりません。



現場で使用されていた中古品ですので傷・汚れ・錆などございます。

ご理解いただける方のみご購入ください。

神経質な方はご遠慮ください。



出荷前に軽く拭き掃除は致しますが、原則購入者様にてクリーニングしてください。



即購入歓迎。



ご購入お待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 全体的に状態が悪い