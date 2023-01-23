『転生したらスライムだった件 ミリムver. ONKYO ワイヤレスイヤホン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 20時 30分に出品され03月16日 20時 30分に終了予定です。即決価格は17,820円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【⚠️受注生産/限定商品（※販売終了品）】

アニメ『転生したらスライムだった件 (ミリム ver. ) 』システムボイス搭載 転スラ

ONKYO オンキヨー ワイヤレスイヤホン 『ANIMA AOW01』



《CV. (-キャラクターボイス-)》

リムル : 岡咲美保

ミリム : 日高里菜

ディアブロ : 櫻井孝宏



※受注生産限定商品で現在は販売終了しており、大変レアな商品となっております。



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《概要・特徴》

本コラボレーションモデルは、「リムル」、「ミリム」、「ディアブロ」の計3モデルとなっており、充電ケース天面に「各キャラクターを模した頭文字」を印刷加工、左右ハウジングに「各キャラクターの翼とモチーフ」をレーザー加工。

ハウジングは起動時にLED点灯します。



搭載音声ガイダンスは「リムル」（cv: 岡咲美保）、「ミリム」（cv: 日高里菜）、「ディアブロ」（cv: 櫻井孝宏）のボイスを搭載。



電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、計11ワードの内容となっており、パッケージは各キャラクターの描き下ろしイラストデザインとなっております。





<<機種について>>

本機種「ANIMA AOW01」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとONKYOのダブルネームにより実現したAOW01を本コラボレーション仕様にしたオリジナルモデルとなっております。



Bluetooth5.1、防水規格IPX7、AAC／aptXコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はONKYO監修。



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【状態】

新品・未使用・未開封品です。



初期不良等はこちらでは保証できませんので、ご理解の上ご購入下さい。

また、トラブル防止のため発送後の返品・返金もご対応しかねますので、予めご了承下さいませ。





【発送】

らくらくメルカリ便にて配送予定です。





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0003252010400002NT 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オンキヨー