『新品未使用 リーバイス エディフィス 別注1stLevis【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 21時 38分に出品され05月07日 21時 38分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リーバイス エディフィス 別注

1st

サイズ

JapanサイズM

リーバイスサイズS

新品未使用

ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 リーバイス エディフィス

別注1stLevis