『激レア✨アクアスキュータム トレンチコート ロング丈 vintage ベージュ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 35分に出品され04月01日 10時 35分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます◎

他にも多数出品商品ございますので引き続き宜しくお願い致します☆



○商品概要○

Aquascutum アクアスキュータム

トレンチコート ロングコート ベルト付き

Aqua5生地 ヴィンテージ 英国製 イギリス製

激レア vintage イングランド製 クラブチェック

メンズ レディース ユニセックス 男女兼用



○サイズ○

8(S-M相当)

裄丈:約78cm

身幅:約52cm

着丈:約112cm



○カラー○

ベージュ



○素材○

コットン

ポリエステル



【状態】※☆5段階評価

☆3

ヴィンテージ品につき、細かな保管シミがありますが目立つようなヨゴレではい印象です♪

※あくまで中古品になります。評価も主観になりますので神経質な方はご遠慮ください。

写真を確認の上、ご購入お願いいたします。

また、写真の記載外の状態確認などは、必ず事前にコメントで確認をお願いいたします。



【概要】

※サイズ感は出品商品全て素人採寸になります。また、検品に関しましても確認はしておりますが、見落とし等の可能性もございますので中古品であることをご了承下さいませ。

撮影環境に応じて、若干の色味やバランス等の差異もございます。



☆喫煙者、ペットございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 激レア✨アクアスキュータム

トレンチコート

ロング丈

vintage

ベージュ