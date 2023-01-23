『ハイセンス 全自動電気洗濯機 HW-K55E 2023年製 J0564【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 05分に出品され03月31日 17時 05分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ハイセンス
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落札価格12285円
709 入札履歴
終了
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