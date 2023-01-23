『ハイセンス 全自動電気洗濯機 HW-K55E 2023年製 J0564【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 05分に出品され03月31日 17時 05分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】



・ 【Hisense】 ハイセンス 全自動電気洗濯機 HW-K55E 5.5kg 2023年製 J0564



・サイズ（約）高さ88cm × 幅54cm x 奥行54cm

※若干の誤差はご了承下さい。



・清掃済み、動作確認済みとなります。



・本体、給水ホース、排水ホース、取扱説明書になります。写真に写っているものが全てとなります。



・本体に多少の傷、使用感があります。 状態は画像でご確認ください。



・直接引取も可能です。（富山市）



・市内であれば4,000円～で運搬も可能です。（市外は要相談）



・購入後、お取り置き期間は最大5日になります。5日以降は保管料として1日500円かかります。ご了承ください。



・受け取り通知前に動作確認お願い致します。

（現状品とジャンク品と記載があるものは動作保証はできません。）



・その他にいろいろ出品しておりますのでご覧ください。 複数購入でお値引き致します。



・他でも販売中のため早い者勝ちとなります。



・コメントなしで即購入オッケーです。

沖縄、離島、北海道はコメントください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハイセンス