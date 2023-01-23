『新品 HERMES エルメス リンディミニ アルドワーズ ゴールド金具 W刻【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 15時 02分に出品され03月26日 15時 02分に終了予定です。即決価格は970,920円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【ブランド】 Hermès エルメス



【モデル】 Lindy mini リンディミニ



【シリアル】Stamp-W W刻



【カラー】Ardoise アルドワーズ GHW ゴールド金具



【素材】 Clemence クレマンス



【付属品】画像に載っているもの全て



【コンディション】新品未使用品です



【サイズ】L19 xH13 x.5cm



【購入経路】

古物オークション



◆◆当店取扱のブランド品は鑑定済みの正規品のみを販売しております。弊社専門の鑑定士による厳重なチェックが行われた商品のみ仕入れております。ご安心してお買い求めください。



カラー···グレー

エルメス/型名···リンディ



B142887 1090 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品 HERMES

エルメス

リンディミニ アルドワーズ ゴールド金具

W刻