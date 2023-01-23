『【美品】プラダ ガレリア ハンドバッグ サフィアーノレザー ブラック A4可能【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 32分に出品され03月30日 16時 32分に終了予定です。即決価格は22,440円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

PRADA プラダ ガレリア ハンドバッグ サフィアーノレザー トートバッグ ビジネス 黒 ブラック 三角ロゴプレート 本革 レディース メンズ A4可能





○サイズ

横幅 約35cm

縦幅 約25cm

マチ 約15cm

※多少の誤差はご容赦願います。





○状態

多少の使用感はございますがまだまだ気持ちよくご使用いただけます！

※あくまでused品なので、完璧美品をお求めの方は購入をお控えください。





○カラー

黒色 ブラック

※お使いのモニター環境によっては色の見え方が実物とは異なる場合がございます。





○素材

本革

レザー

サフィアーノ





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





⚫︎商品は全て国内ブランドショップ又は大手リサイクルショップで購入した真贋済みの正規品となります。安心してご購入くださいませ。







⚫︎ご質問等ございましたら些細なことでも、お気軽にコメントしてください！



カラー···ブラック



型名···ガレリア



プラダ バッグサイズ···ラージバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

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