『サンエス空調風神服（チャコール）KU91400F 1枚、ファン・ バッテリ 1組【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 18時 59分に出品され03月30日 18時 59分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ［SUN-S］サンエス製 すぐに使える4点セットです。

袋・箱からは出しましたが、未使用品です。

◇ 空調風神服（KU91400F） 1枚

◇ ななめ型ハイパワーファン RD9910R 1組（2台）

◇ バッテリー RD9870J 1組（1台、ソフトケース付き）

◇ ACアダプター RD934 1台



〇 空調風神服の仕様

・カラー：69.チャコール

・素材：綿100%

・サイズ：L

・フロント：ファスナー/プラスチック（引き手 金属）

・胸ポケット：コイル（引き手 金属）

・ボタン：金属



〇 ななめ型ハイパワーファン RD9910Rの仕様

・フラットレギュラーファン２個

・ファンケーブル１個

・ファン直径：φ100mm

・ファンの厚さ：50.0mm

・重量（ファン1個あたり）：130g

・最大風量※（ファン2個の合計値）：2.65㎥/min

・バッテリー使用時動作時間※（RD9870J「強」使用）：約8時間

・風向きを変えられるななめ設計

・アウターカバーを取り外して清掃できます。



〇 バッテリー RD9870Jの仕様

・材質：難燃性プラスチック

・バッテリー容量：42.9Wh（5800mAh）

・バッテリーソフトケースRD9876付き



〇 ACアダプターRD9345の仕様

・入力：AC 100-240v、50/60Hz、0.5A

・出力・DC 12V、1.25A 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>暑さ対策・冷却グッズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サンエス