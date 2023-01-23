『ULTERIOR アルテリア プルオーバーシャツ L/S ブラック サイズ4【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月13日 10時 48分に出品され05月13日 10時 48分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド: ULTERIOR アルテリア



商品名: C/S PARACHUTE CLOTH PO SHIRT

プルオーバー シャツ



カラー: ブラック



サイズ: 4



肩幅: 51

身幅: 62

袖丈: 60

着丈: 84

※平置き計測



【商品に関して】

商品説明

タテにシルク、ヨコに先染めコットンを使⽤したイタリアNALYA社のパラシュートクロスシャツ

フロントの程よい開きが⼼地良いプルオーバータイプの⻑袖シャツ

タンブラー加⼯を施しコシを抜くことで、シルク特有の光沢感と軋み感を残しながらソフトな⾵合いに仕上げている。



5回ほど着用しましたので多少の使用感はありますが全体的良い状態かと思います、着用済み商品となりますのでご理解の上ご購入をお願い致します。



ゆうパケットプラスでの発送の為、コンパクトに畳んでの配送となります、ご理解宜しくお願い致します。



カラー···ブラック



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ULTERIOR

アルテリア プルオーバーシャツ L/S

ブラック サイズ4