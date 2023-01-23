『Panasonic 液晶テレビ 2020年製 24インチ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 18時 41分に出品され03月16日 18時 41分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 買い替えのため出品します。

特に傷等はありませんが中古品、簡易清掃な為、神経質な方は御遠慮ください。

タバコは吸いません。

平日のみの発送となりますのでご了承ください。



2020年製

Panasonic

24インチ

付属品、電源コード、リモコン、アンテナ線

テレビ、ゲームの動作確認済み 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 20～26インチ ブランド: パナソニック