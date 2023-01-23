『即 トラッカーウォレット HTC 本革 山田レン 新品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 20時 39分に出品され04月06日 20時 39分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シンプルなデザインのチェーン付き本革ウォレットです。



tattoo studio yamada(タトゥースタジオヤマダ )であり、OMOSSY CHANNEL(オモシーチャンネル)のレンさんと同型同色の本革のトラッカーウォレットです。



全くの同一ではありません



【SIZE】

全長18cm/幅9.5cm/厚さ2.7cm/チェーン部分39cm



【SPEC】

ファスナー付小銭入れ(1)/札入れ(2)/カードポケット(1)



【QUALITY】

本革/チェーン(鉄)【原産国】 日本



【注意1】

革の表面には、動物の肌に持つシワや傷、血筋などがそのまま残され、独特の模様を作り出しており、一つとして同じ物はありません。 また、本革特有の匂いがありますが、お使い頂くうちに馴染んできますよ！



【注意2】

本製品は、日本の革職人による手作りのため、また、使う皮の部位などにより、革の質感、厚み、重さ、風合い等が違います。



日本製新品のため、使用に伴い経年変化してヨレていきますレンさんは2.3年使用しているかと思います。





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カラー···ブラック



素材···本革



革素材···牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

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