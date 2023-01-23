『PRADA プラダ リュック カーキ ポコノ 三角ロゴ 三角プレート 1125【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 13時 07分に出品され03月11日 13時 07分に終了予定です。即決価格は11,850円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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PRADA プラダ リュック カーキ ポコノ 三角ロゴ 三角プレート 1125



★付属品 保存袋

★サイズ 高さ65×幅43cm ショルダーベルト46ー89cm 幅3.5cm



★状態

詳細は写真にてご確認ください。

特に目立つ傷や汚れは無く、まだまだご愛用いただける状態です。

容量たっぷり目のバッグで、一泊程度のご旅行にも対応できそうです。

中古品であることの理解のある方にお願いいたします。

何かございましたら納得いくまでご質問ください。



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在庫1点のため早い者勝ちとなります！

気になる方はお気軽にコメントお待ちしています！



匿名配送にて丁寧に梱包し発送させていただきます。



写真を拡大するなどしてしっかりご覧になったうえでご検討くださいませ。

少しでも疑問等ございましたらコメントよりご連絡お待ちしております。



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その際は何卒ご了承ください。







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お時間ございましたらぜひご覧くださいませ。

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カラー...グリーン

汚れ・破れなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PRADA

プラダ リュック カーキ ポコノ 三角ロゴ 三角プレート 1125