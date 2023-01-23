『★PATCHWORK SETUP DENIM DRESS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 07時 15分に出品され03月09日 07時 15分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度のみ着用、仕事の関係でなかなか着用機会はなくなったため、出品します。



完売商品でタグ付き、色んな着こなせが可能

サイズ M

カラー インディゴ





デニムコルセットとスカートのセットアップドレス。コルセットのサイド部分やスカートの後ろ側にパッチワークを施し、二面性を持たせたリメイク風なアイテムです。

フロントフライやポケットなど、デニムらしいディティールをパッチワークしているのがポイント。

スカート裾のスリットが程よい抜け感を演出。

裁ち端をあえてそのまま(*1)にすることでヴィンテージライクな雰囲気に仕上げています。



オールシーズンご着用いただけるため、一着持っていると重宝します。

インナーにスキントップスを合わせてセットアップで着用するスタイリングがおすすめ◎

ベアトップは後ろ側のファスナーより着脱いただけます。

(*1)ほつれてこないよう、ステッチは入っています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 完売★PATCHWORK

SETUP

DENIM

DRESS