『大森元貴着用 激レア グランジリーフジャガードプライムオーバーニットカーディガン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 00時 19分に出品され03月14日 00時 19分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Mrs.GREEN APPLEの大森元貴さんが着用していたカーディガンの一年後のモデルで少し色が大森さんのものより暗いですか、形に変わりはありません。 サイズは01で172センチの自分が着てちょうど良いです。1、2回ほどしか着用していません。



値下げ交渉可能です。



Mrs.GREEN APPLE ミセス 大森元貴 若井滉斗 藤澤凉架 MAISONSPECIAL メゾンスペシャル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 大森元貴着用 激レア グランジリーフジャガードプライムオーバーニットカーディガン