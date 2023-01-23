『京商 フェーザーMK2 ダットサン 240Z レディセット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 21時 47分に出品され03月18日 21時 47分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 舗装路で約10パック走りました。



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中古品につき、ノークレームでお願い致します。

キャンセル、返品、返金はお断りいたします。



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フェアレディZ 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>ラジコン・ドローン>>>ホビーラジコン 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: キョウショウ