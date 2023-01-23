『LOGO PLATE BACKPACK MILKFED.【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 11分に出品され03月16日 20時 11分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一か月前買って4-5回使いましたが、

キレイな状態です。



アイテム説明

DAILY BAG 「A.M.」

これまでのリュックとは印象を変え、機能性が良く、大人も使えるシルエットへ。

通勤通学、旅行やデート、友達と遊ぶとき、一人でふらっとおでかけの日など、毎日の様々なシーンにコーディネートしやすいシリーズ。

毎朝、気分の良い1日になるようにと想いを込めて「A.M.」 (エイエム) に。



大人でも持ちやすい

カジュアルデザインのバッグシリーズが登場！



■ツヤっとした生地感、シルバーのメタルバックル、ロゴプレートをポイントにした、大人でも持ちやすいバックパック

■縦長のマチ付きフロントポケット、サイドにはドリンクボトルや傘を収納しやすいポケット付き

■中にはPCが直接入れられるクッション付きポケット

■背面側には、本体メインにアクセスしやすいファスナーを設置したことによって荷物の取り出しもスムーズに〇

■こだわりがたくさん詰まった大容量のリュックは、通勤・通学、推し活やライブイベントなどにもぴったりです！

■MILKFED.総柄裏地を使用



LOGO PLATE BACKPACK MILKFED 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ミルクフェド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOGO

PLATE

BACKPACK

MILKFED.