『停止中様専用 AQUA 7kg 洗濯機 AQW-S7M 2022年【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 02分に出品され03月24日 23時 02分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカー：AQUA

型番：AQW-S7M（W）

年式：2022年

カラー：ホワイト

容量：7kg

寸法：幅565×奥行550×高さ965mm



お写真が全てになります。

傷と汚あります



動作確認済み

簡易清掃済み



値引き不可 (直接引取は5000円の値引き可)

場所は千葉県柏市



配送は佐川急便にて送料無料です。

沖縄及び離島への配送はしておりませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 傷や汚れあり