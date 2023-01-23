『停止中様専用 AQUA 7kg 洗濯機 AQW-S7M 2022年【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 02分に出品され03月24日 23時 02分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
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SHARP ES-S7C-WL 2018年製 ドラム式洗濯機 分解洗浄
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Hisense HW-T55C 縦型洗濯機 5.5kg
¥ 13300
【完全分解洗浄済み】AQUA アクア 8kg ドラム式洗濯機 2021年製
¥ 20700
落札価格12350円
459 入札履歴
終了
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