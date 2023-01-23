『送料無料 時代物 『栄翠』造 銅製燭台一対 高さ27.5ｃｍ 仏教美術【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 15時 15分に出品され03月11日 15時 15分に終了予定です。即決価格は12,778円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明



高さ約 27.5ｃｍ 幅約 10ｃｍ



ご覧のように、時代物『栄翠』造 銅製燭台一対です。細密な作り、造形が綺麗、とても良い物です。状態はとても良好です、詳しくは写真でご確認ください。





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#リリ博物館 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし