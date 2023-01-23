『ウォールナット無垢材 細板 タフまる対応アイアンテーブル キャンプテーブル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 14時 01分に出品され04月08日 14時 01分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当方建築・大工業を営んでおり、現場で出た端材を活用して、格安でオリジナルハンドメイド作品を出品しております。





【世界三大銘木ウォールナット無垢材使用】



ウォールナットは北米原産のクルミ科の広葉樹で、チーク、マホガニーとともに世界三大銘木のひとつです。

美しい木目は世界的に評価が高く、高級材の代名詞にもなっています。

ウォールナット材は紫がかった暗褐色という、非常に深い色合いが特徴です。 製材過程を経ると白太と呼ばれる辺材も現れ、暗褐色と白太のクリーム色のまだら模様がウォールナット無垢材の美しさに繋がります。

無垢材のため小さな節や辺材や心材の色の差がある場合があります。



本商品は鉄脚(保護キャップ付き）、アイアンフレーム、天板のセット販売になります。

（タフまるは付属しておりません）





本商品はタフまるのみ対応になります。





13mm異形筋仕様のため、耐久性・存在感ともにバッチリです。





シェラカップ等を吊り下げれるバーもついておりますので、機能性も抜群です。





キャンプだけでなく、地震災害等による停電時対策非常用としての防災グッズにいかがでしょうか。





アイアンテーブル一式収納可能なオリジナル帆布バッグは＋5000円でオプション追加できますので、ご購入前にコメントお願いいたします。





【商品サイズ（mm）】

鉄脚

縦480×幅400（内寸370）

※使用高さ約430



フレーム

長辺875 短辺360





【材質】

鉄脚

13mm異形鉄筋 艶消しブラック ラッカー塗装



天板

樹種 ウォールナット無垢材 細板

塗装 ワトコオイル ナチュラル





【付属品】

鉄脚用保護キャップ





【注意点】

ハンドメイドの為、溶接跡や塗装ムラ、剥がれ、サイズの誤差、傷、歪みに関してははご了承ください。また、錆が発生する場合があります。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テーブル・チェア・ハンモック 商品の状態: 新品、未使用

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テーブル・チェア・ハンモック タグ ウォールナット無垢材 細板 タフまる対応アイアンテーブル キャンプテーブル