『ウルトラレプリカ フラッシュプリズム【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 05時 32分に出品され04月23日 05時 32分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウルトラレプリカ フラッシュプリズムです。



開封済みですが、ほとんど使用しておらず外箱も含め目立った傷や汚れはありません。



ただし自宅保存であったため、中古品にご理解のある方にのみご購入をお願いいたします。



梱包は外箱を輸送箱に入れ、その上からプチプチを巻いて発送する予定です。

輸送箱については新品購入時の発送伝票を剥がしたため段ボールの表面が剥がれているなどの傷があり、状態はよろしくありません。あくまで輸送箱は今回発送する際の梱包用としての使用となります。予めご注意ください。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 目立った傷や汚れなし