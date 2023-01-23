『スラスターリューガ メタリック 4U5【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 15時 40分に出品され03月21日 15時 40分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スラスターリューガ メタリック 4U5です



購入しましたがほとんど使用しなかったので販売いたします



ガットを張ったのは1回のみ、使用も基礎打ちを30分程度のみです

もちろん接触などありません



傷は見たところありませんが見落としの可能性もありますのでご理解いただける人のみご購入をお願いします



即購入可で早い者勝ちです

値下げ交渉は具体的な金額を提示してください

また交渉中でも購入された人優先となります



何かあればコメントにてお願いします



仕事の都合で返信や発送などが少し遅れる場合がありますのでご了承ください 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ビクター