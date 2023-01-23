『★美品★ レノボ SSD240GB 第7世代i3 メモリ8GB 276【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 14時 49分に出品され04月26日 14時 49分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊送料無料

＊即購入歓迎

＊コメント不要

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＼型番・仕様／

・メーカー：Lenovo

・型番：ThinkPad L580

・OS ：Windows11Pro

・CPU：Core i3 7020U

・メモリ：8GB

・SSD：240GB

・液晶：15.6インチ（大画面！）

・解像度：HD 1366×768

・ネット環境：有線・無線LAN（Wi-Fi）

・ドライブ：なし

・Bluetooth：搭載

・webカメラ ：非搭載

・バッテリー：良い状態です☆

新品状態：45,730mWh

現在状態：40,990mWh





＼商品紹介／

ビジネス界隈で"超絶人気"のLenovo!!

キーボードは弾力のある押し心地で最高♪



①SSD搭載

②メモリ8GB

③CPUは第7世代Coreシリーズ

で動作もサクサク動きます⭕



バッテリーの状況もかなり良好で

持ち運びにも最適です☆



〜写真には写らない状態〜

天板にはほとんど傷は見当たらず

かなり綺麗な状態です☆



ハイスペックで動作も快適なので

ストレスなくお使いいただけます!!



★早い者勝ちです★





＼便利ソフト搭載済み／

・Google chrome

・YouTube(Googleにブクマ)

・メルカリ(ブクマ)

・Zoom

・LINE

・はがき作家

・Microsoft Office Online

→Word,Excel,PowerPoint,Outlook,

OneDrive,Teams,OneNote

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【注意事項】

・付属品：ACアダプターのみ☆

・初期設定は完了済ですぐ使えます◎

・初期不良対応いたします。

※必ず受取評価前にご連絡ください。

※バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。

（充電100%時の残り時間は変動します)



【発送について】

・定休日(日祝)の発送はできないことがあります。



詳しくはプロフをご覧ください☆ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし