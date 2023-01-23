『★美品★ レノボ SSD240GB 第7世代i3 メモリ8GB 276【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 14時 49分に出品され04月26日 14時 49分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格12155円
358 入札履歴
終了
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