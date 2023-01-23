『glamb Rhapsody Ska Jumper Mサイズ(Lサイズ相当) 虎【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 33分に出品され03月13日 13時 33分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはglambのRhapsody Ska Jumper / ラプソディースカジャンパーになります。

赤のMサイズは人気で売り切れております



170cm普通体型が着用してゆとりのあるイメージです、アームの部分に少しだけ汚れがありますが全く気になりません(写真3枚目)



着丈や身幅記載(写真4枚目)



10FEETのナオキさんがアー写で着用している物と同じ物になります。(写真5枚目)



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#10FEET 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: グラム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ glamb

Rhapsody

Ska

Jumper

Mサイズ(Lサイズ相当)

虎