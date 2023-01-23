『pink floyd 90s ヴィンテージ T グッドフェード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 28分に出品され03月29日 23時 28分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ピンク・フロイド the wall 90s ヴィンテージ T



身幅62 着丈70



グッドフェードでグッドサイズ



なかなかないと思います。



所々ホールありますが、全て綺麗に補修してます。



90s

ヴィンテージ

バンド

バンT

ピンク・フロイド

ナイインチネイルズ

サウンドガーデン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ pink

floyd

90s

ヴィンテージ

T

グッドフェード