『horn works レザー ダブルライダース 牛革【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 01時 23分に出品され03月22日 01時 23分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ブラック



レザー素材···牛革



size...S

袖 ...59

着丈...60.5

身幅...47



1年程前に古着屋で購入しました。

目立った傷、汚れはありません。革の状態も良好で程よく柔らかく乾燥などもありません。

これからの季節にぴったりだと思います



質問あればコメントお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ horn

works

レザー

ダブルライダース

牛革