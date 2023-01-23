『Distressed Loose Fit Selvedge Jean【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 18時 29分に出品され03月07日 18時 29分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24ss supreme Distressed Loose Fit Selvedge Jean



サイズ30



カラーblack



数回着用



激しくダメージ加工を施したルーズシルエットのセルベッジジーンズ。日本製。





24fwではスターロゴが廃止されているためこちらの商品がおすすめです。



こちらの商品はused商品ですので神経質な方のご購入はお控えください。

商品の状態は写真で判断願います。

購入後商品の状態、サイズでのクレームは一切受け付けませんのでよろしくお願いいたします。

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木村拓哉 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ Distressed

Loose

Fit

Selvedge

Jean