『★オベリスク★レザーニットフードジャケット 牛革 アルパカ 赤 ボア フリース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 00分に出品され03月23日 09時 00分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 obeliskのレザーフードジャケットです。

使用感あり、若干のダメージがございます。画像ご参照下さい。



ニット部分はウールアルパカ、内側はボアフリースと防寒性もあり、デザイン性と両方兼ね備えたアイテムです。



即購入OKです。



不明点はお気軽にご質問ください！



可能な限りお値下げのご相談させて頂きます！

コメント欄よりお気軽に。



よろしくお願いします！！



○サイズ 表記M

着丈:64.5

身幅:50

肩幅:41

袖丈:69

素人採寸にて若干の誤差はご容赦願います。



○カラー

画像参照下さい

※個人により見え方、感じ方が異なる可能性がある事ご容赦願います。



○素材

レザー（牛革）

ウール

ポリエステル

ナイロン

アルパカ





●商品状態

【B】使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れなし



●以下状態目安

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED品

【B】使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つ傷や汚れあり

【D】目立つ傷や汚れあり、使用は可能。

【N】新品、未使用品、デッドストックなど

【J】ジャンク品



発送の際は折り畳む事になると思います

畳ジワご考慮下さい



※配送 簡易包装にて購入後2日以内に発送いたします。また中古品をメインに取いをしております。完品をお求めの方はご遠慮下さいませ。



カラー...レッド



レザー素材...牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: オベリスク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★オベリスク★レザーニットフードジャケット

牛革

アルパカ

赤

ボア

フリース