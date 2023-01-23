『MARONE ラムレザー キャスケット 7 5/8 62cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 16時 18分に出品され05月16日 16時 18分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質なレザー】

このキャスケットは、耐久性のあるレザー素材で作られており、長持ちすることが特徴です。洗練されたデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチします。



- ブランド: イタリアの老舗ブランドMARONE

- 素材: バンドメイドイタリアンレザー

- 色: 黒

- スタイル: キャスケット

-サイズ UK 7 5/8 日本 約62cm



定価 28600円



MARONE レザーキャスケット帽 本革 メンズ 秋 冬 帽子 キャップ CAP ハンチング帽 ニュースボーイキャップ 大きいサイズ イタリアブランド マローネ Dublino Lambskin（ダブリーノ ラムスキン）



ブラックの高級ラムスキンをベースに、経年変化したようなあえての色ムラを表現した独自デザイン。手にした日から、他にないビンテージ感を味わえる本革キャスハンチング。



画像1〜6は楽天の販売サイトのモデル画像です。

画像7〜11は実物画像です。



購入して試着してみたものの、似合わない為出品しました。試着のみの未使用。ラムレザーの柔らかい質感、イタリアンレザーの高級感があります。サイズが大きい方には内側にサイズ調整のパッドを購入されて入れて頂くと良いと思います。その他ご質問がありましたらコメント欄にお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ MARONE

ラムレザー

キャスケット

7

5/8

62cm