『希少 MONCLER ネイビー ダウンジャケット M ワッペン ロゴ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 15分に出品され03月05日 12時 15分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 International buyers are welcome Authentic only



ご覧頂きありがとうございますm(_ _)m



サイズ

肩幅/身幅/着丈/袖丈

49/54/65/62



MONCLER



ヴィンテージ vintage





こちらのアイテムは自身で使用、着用していない為、サイズ感等は採寸をご参考にお願い致します。



ご質問等御座いましたらコメントにてよろしくお願いします<(_ _)>

✄--------------------------‐✄

フォロー割も実施中!!

・5,000~9,999円：300円引き

・10,000~19,999円：400円引き

・20000円~：500円引き

コメント欄にてフォローしたと

お声掛け下さいm(_ _)m

✄-------------------‐------- ✄ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

MONCLER

ネイビー

ダウンジャケット

M

ワッペン

ロゴ