『FURFUR ファーチェックダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 13時 14分に出品され04月02日 13時 14分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

ファーチェックダウンは、トレンディなチェック柄とファー付きフードが特徴です。暖かさとスタイルを両立させたデザインです。



【素材】

ファーを使用しており、環境に配慮した選択肢です。肌触りが良く、快適な着心地を提供します。



【スタイル】

カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍するアイテムです。重ね着にも適しており、冬のコーディネートに最適です。



- ブランド: FURFUR

- 商品名: ファーチェックダウン

- 色: チェック柄（ブラウン系）

- フード: ファー付きフード

- デザイン: 後ろはストレートカット





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ファーファー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FURFUR

ファーチェックダウン