『Ermenegildo Zegna マフラー ブラック カシミヤ100【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 03時 13分に出品され05月02日 03時 13分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 We offer immediate purchase approval.

Our store deals exclusively in authentic products,

so please feel confident in making your purchase.





★即購入歓迎！フォロー割実施中です！



3000円まで→100円引き

5000円まで→200円引き

9999円まで→300円引き

10000円以上→500円引き

20000円以上→1000円引き



【商品名】



Ermenegildo Zegna エルメネジルドゼニア マフラー ブラック カシミヤ100









◉実寸サイズ（平置き）cm





30×180









◉ 素 材：カシミヤ100





◉原産国：イタリア





◉状 態：目立った傷汚れはございません









⚠︎あくまで個人での検品になります。

最善の目利きで検品しているつもりですが人それぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメネジルドゼニア

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Ermenegildo

Zegna



マフラー ブラック カシミヤ100