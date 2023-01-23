『WCJ ディズニー ミニー DRAWSTRING BAG ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 19時 53分に出品され04月06日 19時 53分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★お値下げ不可



WCJ

2024年新作

ディズニー



DRAWSTRING BAG

ミニー



カラー:ピンク

サイズ：W17×H17×D17cm

持ち手部分：最長約100cm



素材

表地：合成皮革

裏地：ポリエステル 100％



重さ：約165g



新品未使用タグ付き。

未使用品になりますが一度人の手に渡った物になる為、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。



⚠️発送に関して⚠️

発送時は、開封して中のあんこ(緩衝材)を抜いてコンパクに折り畳んでの発送となりますので、

ご了承くださいませ。



あんこ(緩衝材)を入れた状態での発送を

ご希望の方は＋300円で段ボール(60サイズ)に

梱包しての発送も可能です。

ご希望の方はコメントにてご連絡下さいませ。



同じシリーズのキャラ違いのバッグもあります^ ^

セット販売も可能ですので

ご希望の方はコメントくださいませ。



ペットなし、喫煙者なし

匿名配送 平日発送



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カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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