『《USED》 ビンテージ RUSSEL ATHLETIC スウェット トレーナー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 07時 03分に出品され03月06日 07時 03分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をお持ちいただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、ご検討よろしくお願いいたしますm(_ _)m



【商品の説明】

商品名 : 《USED》 ビンテージ RUSSEL ATHLETIC ラッセルアスレチック スウェット トレーナー 前V 90‘S

MADE IN USA



サイズ:L

カラー:ブラック

肩幅:57cm

袖丈:61cm

身幅:55cm

身丈:57cm(前)

着丈:67cm(後)



素人採寸です、ご参考までに。



【商品の状態】

《中古》クローゼットの整理で最近あまり着ない物を出品させていただいています。



使用感ありますが気になるようなダメージはありません。











【その他】

当方、喫煙者、ペットはいません。

ホームクリーニングですので洗剤や柔軟剤などの匂いがする場合もあります。



中古品ですのでご理解いただけない神経質な方はご遠慮ください。



画像にて状態の確認をお願いします。



小さくたたんで発送させていただきますのでたたみジワなどできる場合もありますのでご了承くださいませ。



ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けくださいませ。







#MOMOの出品している衣類一覧はこちら 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ラッセルアスレティック

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 《USED》

ビンテージ RUSSEL

ATHLETIC

スウェット トレーナー