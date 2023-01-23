『GIVENCHY ジバンシー 4Gロゴ キャンバス レザー ワンショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 05時 33分に出品され04月12日 05時 33分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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美品 ジバンシー GIVENCHY 4Gロゴ MEDIUM CLARABELLE 希少デザイン キャンバス レザー アクセサリーポーチ ハンドバッグ セカンドバッグ クラッチ ヴィンテージ ワンショルダーバッグ マンマバゲットをお探しの方にも☆



今後も素敵なお品をどんどん入荷していきますので、ぜひフォローお願い致します♬



⭐️⭐️即購入大歓迎⭐️⭐️



♡♡♡購入場所♡♡♡



★リユース店



♡♡♡実寸♡♡♡



横幅29

高さ13

マチ9



♡♡♡ブランド♡♡♡



ジバンシー



♡♡♡カラー♡♡♡



ブラック系



♡♡♡状態♡♡♡



★レザーに若干シワのある部分はありますが、キャンバス含めて綺麗な状態です☆



完璧なお品ではありません。あくまでもヴィンテージ、中古品で素人の保管になりますので細かく気にされる方はご遠慮くださいませ。





詳細は画像でご確認お願い致します☆



わかりにくいところはご質問ください☆



全て記載することは難しいですが、できる限りお写真を増やして載せました。



どうぞよろしくお願い致しますm(__)m



ーーーその他、注意事項ーーー

・写真に写っているショッパーなどはつきません。

・古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。

・状態は、個人独自の基準です 。

・使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。

・採寸は個人が行っていますので誤差はご理解下さい。

・写真の色味については光の関係もあるのでご理解の上ご購入宜しくお願い致します。

・細かな点が気になってしまわれる方、ご購入はお控え下さい。

※購入につきましては、説明欄を確認ご納得の上、お進み下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジバンシー

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ GIVENCHY

ジバンシー 4Gロゴ キャンバス レザー ワンショルダーバッグ