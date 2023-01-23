『THE NORTH FACE マウンテンライトパーカー S 黒【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 19時 23分に出品され04月14日 19時 23分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年に購入。

当初数回着用しましたが、その後は着用機会がなく、クローゼットに保管したままになっていたので、今回出品することにしました。

中古品ですが、目立った傷や汚れはなく比較的綺麗な状態だと思います。



メルカリではたまにすり替えなどの被害もお聞きするのでNC.NRでお願いいたします。





- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- スタイル: マウンテンパーカー

- デザイン: フード付き

- 内側のデザイン: ロゴ入り裏地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

マウンテンライトパーカー

S

黒