『美品 BALMAIN ダブルライダース ジャケット 羊革 L【16万相当】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 08分に出品され04月01日 09時 08分に終了予定です。即決価格は16,535円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️ブランド／商品



BALMAIN バルマン

ダブルライダース ジャケット

羊革 ラムレザー ラムスキン

(株)北川正規品 日本製



参考新品価格：約¥160,000以上のお品





■デザイン／機能性



・柔らかくしっとりとした良質なラムレザー

・牛革や馬革に比べて軽くて柔らかく、滑らかな肌触りが特徴

・長く着続けても、素材のキメが細かい為、ダレてくることなく美しく経年変化を楽しめる





◾️コンディション



【AB】



【N】未使用品、未開封品

【A】使用感が少ない極美品、使用回数1,2回のみ

【AB】目立つダメージの少ないUSED美品

【B】多少のキズ汚れが見受けられる一般的なUSED品

【C】目立つダメージや使用感があるUSED品





◾️素材



羊革 ラムレザー





◾️カラー



黒 ブラック





◾️サイズ(約/cm)



表記 L



着丈64

身幅54

袖丈65

肩幅44





◾️梱包・発送



ご注文日の当日、又は翌日に発送いたします。

省資源の観点から、梱包資材の再利用と簡易梱包を実施しています。





◾️管理番号1108-YA1862





カラー···ブラック

レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バルマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

BALMAIN

ダブルライダース

ジャケット

羊革

L【16万相当】