『ベッドフォード 美品 22AW オーバーサイズ フェイクファー コート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 03時 53分に出品され03月04日 03時 53分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆ ◆BED J.W. FORD ベッドフォード 美品 22AW FAKE FUR COAT オーバーサイズ フェイクファー コート 22AW-B-CT03 サイズ2



定価１７６０００円です。





◆作りこみ良く洗練されたデザインで雰囲気良くお勧めです！



◆素材はポリエステル１００



◆ サイズは２ 着丈９８ 身幅６８ 肩幅５０ 袖丈６６ ほどです。



◆状態ですが使用感少なく、特にダメージ汚れなど不具合なく美USEです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ベッドフォード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ベッドフォード

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