『【美品】Nike エア モア アップテンポSupreme シュプテン 26.5㎝【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 04時 26分に出品され03月31日 04時 26分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|シュプリーム
NIKE JORDAN LUKA1 29cm kafexqq様専用
¥ 13000
ルカ 3 PF Photo Finish
¥ 10750
seru. 様専用 Nike Sabrina 2 Mirrored
¥ 9360
BVJ008 NIKE Air Jordan1 555088-061
¥ 13500
ボーラホリック ballaholic バッシュスモークグレー 26.0cm
¥ 12870
PUMA TRC blaze court NU プーマ ブレイズコート 29
¥ 7566
AJ11 White/university blue
¥ 15583
ナイキ レブロン21 ジェームスギャング 30cm
¥ 15000
Nike Zoom Freak 3 ズーム フリーク 3
¥ 15000
ナイキ バッシュ NIKE ZOOM FREAK 5 TB EP 26.0cm
¥ 7644
NIKE KOBE 8 PROTRO
¥ 13260
lebron 18low 27.5cm
¥ 7020
Nike KD 15 バスケットボールシューズ 黒/グレー/黄緑 27.5
¥ 7644
即購入ok NIKE Kobe6 custom cactus jack
¥ 13000
ナイキ エアジョーダン1 ハイ ズーム エア コンフォート チリレッド 新品
¥ 9360
【美品】NIKEエアージョーダン1ハイカットGameロイヤル バーシティメイ
¥ 10686
ルカ1 Jordan Luka 1 PF 26㎝
¥ 9620
ナイキ G.T. カット 3 EP イエロー 新品未使用
¥ 12500
落札価格15000円
107 入札履歴
終了
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