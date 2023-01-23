『【美品】Nike エア モア アップテンポSupreme シュプテン 26.5㎝【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 04時 26分に出品され03月31日 04時 26分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 - ブランド: Nike Supreme

- モデル名: Air More Uptempo

- サイズ: 8.5 (US) / 42 (EU) / 26.5 (cm)

- 色: レッド/ホワイト

- 付属品: 箱、タグ、予備の靴ひも



中古品である為、ご理解ある方のご購入をお願いします。



対象···大人用 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: シュプリーム