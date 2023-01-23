『【希少】24ss エメレオンドレ ニューバランス ナイロン キャップ グレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 16時 51分に出品され03月03日 16時 51分に終了予定です。即決価格は9,684円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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❗️当方は本物のみを取り扱っております❗️



⚫️エメ24ssのアーカイブ

"ALD / New Balance 1000"カプセルコレクションの作品。素材と配色がアーバンライクな逸品です。



【商品名】

・Aimé Leon dore New Balance Colorblock Sport Hat

(NB1000 SPORT CAP)



【商品の状態】

・「新品・未使用」→未試着(検品済みの良品)

・公式オンラインにて正規品を購入

・暗所で大切に保管

・付属品→タグ、ロゴ入りチャックバッグ



【カラー・素材・仕様】

・表記→ Grey (グレー、ライトグレー、オフホワイト)

・"aimé leon dore" メタリックプリントロゴ

・ナイロン 100%

・5パネル

・通気性を高めるレーザー穿孔のサイドパネル

・手洗い可能



【サイズ】

・頭囲 free (53～65.5cmアジャスターで調整可能)

・高さ 11cm(エメ標準)

・つば 7cm

※数値は実寸



『エイムレオンドレ メンズ レディース ユニセックス 男女兼用 ブランド ランニング ジョギング ウォーキング ウェア ジェットキャップ キャンプキャップ ハット トート バッグ グレイ スニーカー New Balance(ニューバランス)MADE in USA 1000 990 v3 v4 v6 991 v2 992 993 1906 1906r 2002 2002r WRPD Runner(ワープドランナー)グレーデイ

Supreme(シュプリーム)Kith NEW ERA(ニューエラ)MOMA 47 フォーティーセブン 等をよく検索される方に見ていただきたいお品です』



【注意事項】

・コチラの商品は海外直輸入商品になります。

国内の品質基準とは異なります



⚫️上記を前提に検品・出品しておりますが、購入者様がご納得いただけない状態の物がございましたら、返品対応させていただきます。お任せくださいませ



・いかなる場合も購入者様優先です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エイムレオンドレ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 【希少】24ss

エメレオンドレ

ニューバランス

ナイロン

キャップ

グレー