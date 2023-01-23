『【最高級】美品⭐️A/T エーティー ファーコート マキシ丈 ロング フック留め【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 09分に出品され03月25日 19時 09分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このコートは、黒とオリーブグリーンの組み合わせが魅力的で、ファーのトリムが高級感を演出します。



【快適な着心地】

内側は滑らかな素材で、着用時に快適さを提供します。寒い季節にぴったりのアイテムです。



【多用途】

カジュアルな日常使いから特別なイベントまで、幅広いシーンで活躍するデザインです。



- 色: 黒とオリーブグリーン

- 素材: ファーと布地

- デザイン: フード付きロングコート

- 特徴: ファーのトリム付き

- フードのデザイン: ボリュームのあるファー

- 袖のデザイン: ファー付き袖

-フック留め



着丈100

肩幅42

身幅45



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エーティー

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レディース

ジャケット・アウター タグ 【最高級】美品⭐️A/T

エーティー

ファーコート マキシ丈 ロング フック留め