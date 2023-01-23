『LOFT LABO チェスターコート ダウンジャケット NANGA ロフトラボ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 02時 35分に出品され04月29日 02時 35分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前5〜6万円で購入しました。

ダウンで軽くすごく暖かいです。

袖口など、薄ら汚れている感じがあります。

Gジャンと合わせて着るとかわいいですが、裏地に色移りがあります。



- ブランド: LOFT LABO

- 製品タイプ: ダウンジャケット

- 色: ベージュ

- 製造国: 日本

- 特徴: ミニマリスティックデザイン

- ポケット: 2つ

- シルエット: ロングコート



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ベージュ



肩幅···54cm

身幅···56cm

袖丈···52cm

着丈···95cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザロフトラボ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LOFT

LABO

チェスターコート ダウンジャケット NANGA

ロフトラボ