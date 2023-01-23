『タミヤ 1/32 エアークラフトシリーズ No.24 アメリカ海軍 ヴォート F4U-1 コルセア バードゲージ プラモデル 60324【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 15時 21分に出品され04月23日 15時 21分に終了予定です。即決価格は7,783円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タミヤ(TAMIYA) 48.3cm29.2cm10.2cm 1180.01g