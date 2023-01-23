『パーリーゲイツ フーディ ジップアップパーカー ブルゾン ゴルフウェア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 12時 04分に出品され03月26日 12時 04分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 パーリーゲイツのフード付きジップアップパーカーです。

メンズ ゴルフウェア

ベージュ×ネイビー×ホワイト

チェック柄

定価41800円



2024年購入して1度短時間着用。

即完売した商品です。

サイズ4

身幅約54㎝、着丈約67㎝



送料込みの価格になります。 即購入OKです。

パーリーゲイツ

マスターバニー

ジャックバニー

キャロウェイ

アルチビオ

ブリーフィング

ジェイリンドバーグ

デサントゴルフ

ランバンスポール

テーラーメイド

レザレクション

マークアンドロナ

V12

も出品しますのでまとめて購入の方はお値引きも可能です。

種別···セーター

デザイン···ハイネック・モックネック 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: パーリーゲイツ