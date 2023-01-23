『ファミリア familiar カバーオール 70【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 21分に出品され03月26日 22時 21分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファミリア familiar カバーオール

サイズ70



出産祝いでいただきましたが

一度も着せないままサイズアウトしてしまいました。

これからの季節にぴったりのお品です！



新品未使用ですが、完璧な状態を求める方はご遠慮ください。



#ファミリア

#familiar 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー服(~95cm)>>>ロンパース・カバーオール 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 70cm ブランド: ファミリア