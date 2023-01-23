『秋冬お出かけに最適♪ハイウエストシンプルトップス*.+゜【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 06時 10分に出品され04月20日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,129円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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この秋冬、ハイウエストのトップスでお出かけを華やかに彩る♪

シンプルなデザインは着回ししやすく、洗練されたスタイルを演出♡



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カラー: ブラック



サイズ : Sサイズ

(他にXSサイズ~Lサイズもあります！)

※ご希望の方はコメントでお知らせください。



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【 注意事項 】



▶︎ 仕事が不定期のため、1週間まとめて発送しております。ご了承ください。



▶︎ 検品しておりますが、海外製品の為、多少のほつれや・キズ・汚れなどが付着してる場合があります。ご了承してくださる方のみのご購入をお願いいたします。



▶︎ あきらかな不良品で使用や利用できないといった商品に関しましては、『返品・交換』をお受けしております。



▶︎ メルカリ便等の匿名発送は受け付けてておりませんのでご了承くださいませ。



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韓国ファッション

レディースファッション 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用

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