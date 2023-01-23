『【新品未使用】AQUOS wish4 スマートフォン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 54分に出品され04月01日 10時 54分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24年9月末購入



機種名:AQUOS wish4



カラー:ブラック



容量:64GB



キャリア:ソフトバンク



付属品:箱・充電ケーブル





まとめて購入可能です◎



2台32000円

3台47000円

4台61500円 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用