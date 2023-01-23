『【深水光太 着用似】 80s A-2 ラムレザージャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 18時 40分に出品され03月24日 18時 40分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 深水光太さんが着用しているレザージャケットに似たレザージャケットになります。深水光太さん着用の物と比べてポケットのディテールがシンプルになっており、よりモードに着やすくなっていると思います。



ラムレザーが使われており、カウレザーに比べて柔らかく着心地の良いもちもちとした素材感です。

短丈(ショート丈)×広い身幅の現代的なサイズ感で、幅広いスタイルの方に着用していただけると思います。



【採寸】

着丈64cm

身幅61cm

肩幅52cm

袖丈61cm

(素人採寸ですので、誤差はご容赦ください。)





(※ヴィンテージものにご理解のある方のみご購入をよろしくお願いいたします。

※また、写真には写りきらないダメージ等がある場合がございます。神経質な方は購入をお控えください。)



カラー···ブラック

レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン)







ーーー

sullen

yoster

eliou

FenG CHen WANG

cornerstone

NEU_in

LOUIS

MARTINE ALI

our legacy

モーガン蔵人

allege

stefan cooke

martine ali

成田凌

tropic isle

my beautiful landlet

soe

edwina horl

dulcamara

cosmic wonder

trove

ethosens

hatra

factotum

ka na ta

sub age

kiit

lablat

ethos

ksubi

skin

myne

MARINA YEE

エレファント

elephant tribal fabrics

cmmn swdn

justin

harry styles

シアー

アワーズ

ours

ローズ

深水光太

菅田将暉

Xander zhou

ポーカーズ

DINOWORKS

goffa.X

spacetribe

beauty:beast

20471120

コンテナストア

contenastore

cornerstone

commission

strong

sunflower

11747391

COMMON/DIVISOR

Peter do 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【深水光太

着用似】

80s

A-2

ラムレザージャケット